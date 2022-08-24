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【美國經濟】諾貝爾獎得主：美國生產力增幅須回復50至60年代水平　提振公眾士氣

宏觀解讀 22:23 2022/08/24

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【美國經濟】諾貝爾獎得主：美國生產力增幅須回復50至60年代水平　儲局須積極行動對抗通脹

2006年諾貝爾經濟學獎得主、美國知名經濟學家Edmund Phelps接受外電訪問時認為，美國經濟和生產力增幅須要回復至50至60年代水平，以提振公眾的士氣。Phelps表示：「人們每次回家時能拿到比以前更好的薪水，這對人們的士氣非常重要。」他又提出，美聯儲需要發出更明顯信號，繼續採取積極行動來對抗通脹。

Phelps曾因其質疑菲利浦曲線（Phillips Curve）工作，並否定通脹率與失業率在長期經濟中存在相關性而獲授予 2006 年諾貝爾經濟學獎。

菲利浦曲線觀點在1950至1960年代相當流行，即減少失業率的代價是通貨膨脹的一次性增加。而Phelps則將通脹預期因素引入菲利普斯曲線，表明失業率是基於勞動力市場的運作而非通脹數據決定，因此穩定政策只能減少失業率的短期波動。  

稍微降低需求 才能讓經濟降溫

對於目前的經濟壓力，Phelps認為，近年政府一直存在巨額財政赤字，導致公共債務上升至天價水平，「對我來說，無法想像此時會使用財政政策來進一步刺激需求」。Phelps指出：「我們需要稍微降低需求才能讓經濟稍微降溫，並使失業率回到可持續的水平。」

Phelps認為，自然市場力量將在幾年內減緩通貨膨脹率，但美聯儲必須比以往更加積極，並表明願意繼續採取強有力的行動。

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編輯：李哲毅

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