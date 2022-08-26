【業績｜醫療股】德視佳：料秋季業務將回復疫前水平　半年少賺28%至5354萬

▲ 【業績｜醫療股】德視佳：料秋季業務將回復疫前水平 半年少賺28%至5354萬元

德視佳 （01846） 表示，集團預期秋季業務將回復至疫前水平，明年首季共有4間診所落成。德視佳認為長遠營運需懂得與病毒共存，目前的商業模式推算，下半年及來年業務需求強勁，指出當內地疫情緩和後，將與集團專才拓展大灣區業務；香港方面則受選址，人才以及條例限制，仍未有進展。

德視佳亦指，即使歐洲近日面臨通脹，但集團未感影響。

德視佳半年少賺28%至5353萬元

德視佳公布截止6月底止，收益按年少1.3%至3.16億元；經調整溢利倒退28.2%至5353.7萬元；上半年毛利率較去年跌4.8個百分點至45.2%，經調整毛利率跌5.4個百分點至45.7%。不派中期息。

以地區劃分，德國收益按年下滑10.5%至1.8億元；丹麥收益亦跌27.4%至3003.1萬元；中國收益按年倒退36.5%至4874.9萬元，期內透過收購新增的英國業務收入5648.8萬元。集團指，中國業務自3月底暫停營業至6月初才恢復營運。

集團料下半年將實現強勁反彈，其業務模式及適應能力有助推動集團於疫情中復甦及發展，而倫敦第二診所將於明年第1季開業。

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記者：宋佩恩