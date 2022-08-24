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【零售股】優品360擬引入招商海通為大股東　傳作價或約30倍市盈率、入主後將維持現有經營方針

股市 22:00 2022/08/24

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優品360擬引入招商海通為大股東　傳初步作價為25至30倍市盈率、入主後維持現有經營方針

優品360 （02360） 宣布，控股股東林子峰及許毅芬已與招商局集團全資附屬公司招商局海通簽訂諒解備忘錄，擬出售約4.9億股優品360股份，佔全部已發行股份的49%。據市場人士分析估算，作價約為30倍市盈率，惟最終交易作價需待雙方洽商落實。目前優品360市盈率約為20倍。

林子峰及許毅芬各持有優品360約37.5%股權，若交易作實，招商局海通將成為優品360單一大股東。

據了解，引進招商海通成最大股東後，優品360可在大灣區以至全國佈局發展，加快步伐拓展當地業務。是次招商海通僅收購優品360的49%股份，未達至成為其子公司，優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

招商局海通業務涵蓋食品、運輸及商品，於中國內地10個城市設有附屬公司，及擁有7間海外分公司的綜合性貿易公司。

優品360收報2.02元，全日跌4.7%。

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編輯：袁諾曦

優品360（02360） 港股

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