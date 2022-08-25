  • 29°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售股】優品360彈逾兩成　創辦人擬售股引入國企招商海通　傳作價或約30倍市盈率、入主後將維持現有經營方針

股市 14:15 2022/08/25

分享：

分享：

優品360擬引入招商海通為大股東　傳初步作價約30倍市盈率、入主後維持現有經營方針

優品360 （02360） 周三（24日）宣布，創辦人兼控股股東林子峰及許毅芬已與招商局集團全資附屬公司招商局海通簽訂諒解備忘錄，擬出售約4.9億股優品360股份，佔全部已發行股份的49%。據市場人士分析估算，作價約為30倍市盈率，惟最終交易作價需待雙方洽商落實。目前優品360市盈率約為20倍。

林子峰及許毅芬各持有優品360約37.5%股權，若交易作實，招商局海通將成為優品360單一大股東。

優品360於周四午後炒高近3成，高見2.62元，現升21.3%，報2.45元，成交約1230.5萬。

據了解，引進招商海通成最大股東後，優品360可在大灣區以至全國佈局發展，加快步伐拓展當地業務。是次招商海通僅收購優品360的49%股份，未達至成為其子公司，優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

招商局海通業務涵蓋食品、運輸及商品，於中國內地10個城市設有附屬公司，及擁有7間海外分公司的綜合性貿易公司。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【業績｜零售股】優品360：目標每年增20間店　中高端品牌「FoodVille」未有硬性開店指標

【業績｜零售股】優品360全年賺逾1億　按年增35%　末期息派8港仙

編輯：袁諾曦

優品360（02360） 港股

上一篇文章

【打風消息】天文台改發1號風球　料周五仍有幾陣驟雨　港股下午開市（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜電訊設備股】中通服上半年多賺半成至19億元　不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【打風消息】天文台改發1號風球　料周五仍有幾陣驟雨　港股下午開市（不斷更新）
【打風消息】天文台改發1號風球　料周五仍有幾陣驟雨　港股下午開市（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【港股午後復市】京東阿里美團升逾6%　恒指升逾500點　友邦升4%、優品360大升兩成（不斷更新）
【港股午後復市】京東阿里美團升逾6%　恒指升逾500點　友邦升4%、優品360大升兩成（不斷更新）
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨突然走高　道指期貨升243點、納指期貨升1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款