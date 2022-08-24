【業績｜醫藥股】同仁堂科技半年多賺1%至約3億人幣　六味地黃丸系列銷售收入增17%

▲ 同仁堂科技半年多賺1%至約3億人幣 六味地黃丸系列銷售增17%

北京同仁堂科技 （01666） 公布截至6月底止，中期銷售收入按年增9%至30.2億元（人民幣，下同），公司擁有人應佔利潤按年增0.9%至3.2億元，不派息。

以業務劃分，中藥產品內地收入按年增11%至25.5億元，內地以外地區中藥收入增2.5%至4.5億元；服務收入按年少5.4%至1947.1萬元；廣告收入按年倒退82.4%至276.4萬元。

期內，毛利率為42.9%，按年跌2.24個百分點。

同仁堂指出，主導產品中，除感冒清熱顆粒系列及西黃丸系列產品收入有所下降外，加味逍遙丸系列銷售收入按年增66%、阿膠系列增30%、生脈飲系列增26%、六味地黃丸系列增17%、金匱腎氣丸系列增7%、牛黃解毒片系列增5%。

公司指，主流醫療市場對於中藥的普遍認可和接受還需要一定時間，一段時期內公司仍將以聚焦深耕OTC市場（非處方藥市場）為主。

公司下半年將以持續細化「治慢病、治未病、非藥類、兒藥類、防癌抗癌類、同仁堂特色藥」系列產品，帶動相關產品整體銷量提升。

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記者：宋佩恩