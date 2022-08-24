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【騰訊大股東】Naspers申請出售互聯網投資旗艦Prosus部分持股　形同減持騰訊持股權益

股市 20:11 2022/08/24

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【騰訊大股東】Naspers申請出售互聯網投資旗艦Prosus部分持股　料形同減持騰訊持股權益

「股王」騰訊最大單一股東Naspers 及旗下Prosus在6月底宣布將無上限、有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，然而騰訊上周三（17日）公布次季業績的同時，Naspers發公告宣布，或出售旗下Prosus部分股權，以便套現支持集團回購自身股份，意味Naspers透過Prosus 持有的騰訊權益將會減少，形同減持。

Naspers早年將騰訊持股在內的互聯網投資業務分拆成Prosus，儘使其後Naspers 及Prosus 構成交叉持股，但今次減持行動後，Naspers的Prosus持股將會減少，變相其間接持有的騰訊權益會相應減少，變相減持騰訊。

Naspers已就減持Prosus 向 SARB 提交申請 預計數周內獲裁決

值得留意是，據Naspers與Prosus的交叉持股協議，Naspers 手上的Prosus 股份禁售期將於8月17日到期。Naspers表明，獲得南非儲備銀行（SARB）批准後，公司打算出售部分Prosus持股，以便Naspers繼續為回購自身股票提供資金。

Naspers 稱已向 SARB 提交申請，並預計SARB在未來數周內對其申請作出裁決。

南非大股東Naspers 趁騰訊績後暫停回購　旗下Prosus上周再斥資17億港元回購，看【下一頁】

Naspers公告解釋，據6月底所披露的回購計劃文件，Naspers 或出售旗下Prosus部分股權，以便提供進一步資金支持Naspers 回購自身股份。估計此舉也導致Naspers上周突然收手暫停回購股份，而荷蘭上市的Prosus則繼續斥資2.2億美元回購股份托價。

Naspers在公告稱，與Prosus一樣打算隨著時間的推移，繼續回購收窄NAV折讓，在Naspers 等待批准的同時，Prosus 將繼續回購自身股份。

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 股票 南非 騰訊

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