【業績｜手遊股】IGG中期蝕約1.7億元不派息　主營業務次季扭虧賺2000多萬元

IGG （00799） 公佈截至6月底止中期業績，上半年收入24.86億元，按年少23.2%；期內股東應佔虧損1.72億元，去年同期錄股東應佔溢利5.77億元；上半年經調整淨虧損1.05億元，去年同期錄經調整收益5.9億元。不派中期息，去年同期派息14.5仙。

集團表示，期內海內外經營環境遇到市場競爭加劇、烏俄戰爭及全球性通貨膨脹的嚴峻挑戰，加上目前核心產品步入成熟階段，令遊戲收入回落。惟集團持續努力整合優化資源，嚴控成本，令虧損較去年下半年收窄。集團主營業務方面，從第一季的虧損8000多萬港元，過渡到二季度扭虧為盈，第二季實現盈利2000多萬港元。

IGG上半年毛利率為68.3%，較去年同期降低2.2%，主因是期內服務器及內容成本的增加。

收入分佈方面，來自亞洲、北美及歐洲市場的收入分別佔集團收入的37%、33%及24%。另外，IGG又提到，其經典遊戲《王國紀元》收入穩健，上半年度為貢獻逾20億元收入。

展望下半年，集團稱隨著多款潛力新品密集推出，在研發上的投入亦迎來收穫期。集團將加大對潛力新遊的廣告營銷投入，故預計下半年業績仍暫維持階段性虧損趨勢。

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記者：余倩敏