  • 30°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵物保險】保誠為貓狗推「寵愛寶」寵物保障　涵蓋緊急託管保障屬市場獨有

Hot Talk 19:08 2022/08/24

分享：

分享：

保誠為貓狗推「寵愛寶」寵物保障，涵蓋緊急託管保障屬市場獨有。

保誠 （02378） 推出保誠精選「寵愛寶」寵物保障，為13週至8歲已植入晶片的貓狗設計，涵蓋4大保障項目，包括市場獨有之緊急託管保障，還有第三者責任保障、寵物醫療保障及殮葬服務費用保障，更提供市場首創度身訂造保單。緊急寵物託管保障會賠償客戶因住院或因天災、飛機機械或結構性故障等原因，延誤返港多於連續兩日而需支付予寵物寄養所的暫託費用。

客戶亦可透過PRUMobile進行「電子理賠」，隨時隨地查閱索償狀態及保單詳情。 

即日起至9月30日推廣期內成功投保「寵愛寶」寵物保障，可享首年保費 85 折優惠。於即日起至2022年8月31日推廣期內成功投保，可獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣乙個，價值3004元。 

據政府統計處數據，全港約10%家庭有飼養貓或狗，毛孩總數超過40萬隻。保誠財險有限公司總經理莫玉鶯表示，近年全球人口結構改變，隨著生育率降低和晚婚等現象變得普及，選擇養寵物作伴亦漸漸成了社會趨勢。她又提到╴新產品的推出進一步完善保誠的多元化保險服務，包括壽險、健康及醫療保障和理財策劃服務等等。

相關文章：

【寵物保險】150種貓狗受保　OneDegree熱門投保貓狗有哪3大品種？

【虛擬保險】OneDegree：寵物保險保額收入截至4月初按年大升3倍　近半主人選擇保額最高的計劃

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
保誠（02378） 寵物保險

上一篇文章

【業績｜教育股】東方教育半年純利升1%　不派息

下一篇文章

【業績｜內需】農夫山泉上半年按年多賺近15%　不派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【恒指夜期+北水】北水走資5億沽美團　夜期續跌13點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資5億沽美團　夜期續跌13點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台：晚上7時25分或以前改發8號風球　入夜後風勢迅速增強（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台：晚上7時25分或以前改發8號風球　入夜後風勢迅速增強（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌115點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌115點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款