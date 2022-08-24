【寵物保險】保誠為貓狗推「寵愛寶」寵物保障　涵蓋緊急託管保障屬市場獨有

▲ 保誠為貓狗推「寵愛寶」寵物保障，涵蓋緊急託管保障屬市場獨有。

保誠 （02378） 推出保誠精選「寵愛寶」寵物保障，為13週至8歲已植入晶片的貓狗設計，涵蓋4大保障項目，包括市場獨有之緊急託管保障，還有第三者責任保障、寵物醫療保障及殮葬服務費用保障，更提供市場首創度身訂造保單。緊急寵物託管保障會賠償客戶因住院或因天災、飛機機械或結構性故障等原因，延誤返港多於連續兩日而需支付予寵物寄養所的暫託費用。

客戶亦可透過PRUMobile進行「電子理賠」，隨時隨地查閱索償狀態及保單詳情。

即日起至9月30日推廣期內成功投保「寵愛寶」寵物保障，可享首年保費 85 折優惠。於即日起至2022年8月31日推廣期內成功投保，可獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣乙個，價值3004元。

據政府統計處數據，全港約10%家庭有飼養貓或狗，毛孩總數超過40萬隻。保誠財險有限公司總經理莫玉鶯表示，近年全球人口結構改變，隨著生育率降低和晚婚等現象變得普及，選擇養寵物作伴亦漸漸成了社會趨勢。她又提到╴新產品的推出進一步完善保誠的多元化保險服務，包括壽險、健康及醫療保障和理財策劃服務等等。

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記者：余倩敏