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【業績｜內需】農夫山泉上半年按年多賺近15%　不派中期息　產品包裝原材料採購成本增致毛利率下降

股市 19:03 2022/08/24

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【業績｜內需】農夫山泉上半年按年多賺近15%　不派中期息　產品包裝原材料採購成本增致毛利率下降

農夫山泉 （09633） 截至6月底止6個月未經審核業績顯示，純利46.08億元人民幣，按年增長14.8%，每股基本盈利為0.41元人民幣，按年增長13.9%。不派中期息。

期內，該公司總收益為165.99億元人民幣，按年增長9.4%。毛利98.37億元人民幣，按年增6.5%。毛利率由去年同期的60.9%，降1.6個百分點至59.3%，主要由於國際原油價格變動，導致集團PET採購成本提高。

按產品類別計，期內包裝飲用水產品收益93.49億元人民幣，按年增長4.8%，佔總收益56.3%，按年少2.5個百分點。茶飲料產品收益33.07億元人民幣，按年增長51.6%，佔總收益19.9%，按年多5.5個百分點。功能飲料產品收益20.23億元人民幣，按年增長0.9%。

疫情衝擊銷售　包裝飲用水收益僅增4.8%

管理層表示，今年首季包裝飲用水銷售整體向好，但第二季的疫情衝擊包裝飲用水產品銷售，令該產品上半年收益按年僅增4.8%，而疫情影響下，消費者戶外活動減少，功能飲料產品需求降，期內功能飲料產品錄得收益較去年同期基本持平。

管理層指，國際油價今年上半年快速上升、高位寬幅震盪走勢。複雜的地緣政治衝突帶來了原油價格變化的波動性和不確定性，該公司生產產品包裝最主要的原材料PET，是原油的下游產品。原油價格的上升和不確定性為公司的生產成本控制帶來壓力。展望下半年，受烏克蘭危機、美聯儲加息等外部因素影響，國際環境仍複雜嚴峻，下半年成本控制壓力將進一步增大。疫情時有反覆，加上今年夏季中國區域性雨水增多，另一些區域又持續高溫，部分區域甚至限電，為公司業務和發展帶來挑戰。

相關文章：

【業績│內需】農夫山泉去年多賺36%末期息大增165%至0.45人幣、成本具上升壓力

編輯：胡學能

港股 業績公布 純利 人民幣 農夫山泉（09633）
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