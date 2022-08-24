【英國經濟】英國制裁　6月首次未有進口俄羅斯燃料

英國今年初承諾今年年底前會逐步停止從俄羅斯進口石油及天然氣，縱然近月油價及天然氣價急升，拉動當地7月通脹升至10.1%高位，最新數據顯示，英國6月沒有從俄羅斯進口燃料，為有史以來首次。

進口商品總額大跌近97%

俄烏衝突今年2月爆發後，英國方面3月宣布逐步減少俄羅斯石油及天然氣進口。英國國家統計局（ONS）數字顯示，俄羅斯在俄烏衝突前，為英國最大的成品油供應國，佔進口總量24.1%，供應英國5.9%的原油，但該數字今年6月份已跌至零。俄羅斯天然氣亦曾經佔英國4.9%的供應，6月份同樣跌至0，為1997年有數據以來首次。

當局表示，6月沒有進口任何俄羅斯的成品油、原油、天然氣或煤炭，促使進口商尋求替代供應，近月從沙特、荷蘭、比利時和科威特的成品油進口量有所上升，一定程度上補償了俄羅斯進口量的下降。

另外，英國6月從俄羅斯商品進口總額為3300萬英鎊，較今年2月俄羅斯入侵烏克蘭前12個月的平均進口量相比下降了96.6%，亦是1997年1月有紀錄以來最低水平。

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編輯：葉志偉