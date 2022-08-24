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【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動造物節2022　新增行業論壇環境兼加大力度支持創業者

股市 18:53 2022/08/24

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動造物節2022　新增行業論壇環境兼加大力度支持創業者

阿里巴巴 （09988） 周三（24日）在廣州為第七屆造物節揭開序幕，今年造物節以「明日之境」為主題，阿里稱，除了為觀眾帶來未來營地概念的沉浸式體驗外，更是首次舉辦創新創業大會，匯聚創業界重量級人物與新秀於一堂，並邀請創投機構等行業人士，一起交流創業心得和機遇。

淘寶天貓市場部總經理韓雯斐稱，今年將造物節進行升級，除了以往展示創意商品的線下展覽，今年新增行業論壇，希望通過這個場合，引入更多資源，讓造物節新增創業創新交流元素。韓雯斐補充，今年有近100位創意商家齊聚造物節，展出的創新好物體現新興的消費趨勢。

韓雯斐表示，創業者和創新商品不斷湧現在淘寶天貓，同時，淘寶天貓擁有健全的電商基礎設施，為創業者提供全生命週期的數字化成長路徑，是中小企業和創業者的夥伴。另外，針對新入住淘寶的商家，平台將提供更多基礎的開店ABC課程，小二（營運）輔導，協助商家啓動生意。針對新賽道的天貓商家，平台將提供多維度的平台服務，幫助品牌更好的規劃店鋪經營，打造創新產品策略。同時，淘寶天貓也進一步開放平台上的分析工具，助力商家提升運營和經營效率。

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編輯：李哲毅

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