Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年

美國加州正遭受自1800年代以來最嚴重乾旱，當地水務局禁止民眾浪費用水。外媒報道指，多位居住於加州的名人無視當地嚴格用水限制，被水務公司強逼在豪宅安裝節省用水裝置。據悉，名媛Kim Kardashian一個月的耗水量足夠使用9年。

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美媒報道指，由於加州持續乾旱，洛杉磯縣卡拉巴薩斯（Calabasas）及Hidden Hills豪宅區於6月1日起實行第3階段限制，要求住戶減最少一半用水量。多位豪宅業主包括演員史泰龍（Sylvester Stallone）、奇雲哈特（Kevin Hart）、NBA球星Dwayne Wade以及名媛Kim Kardashian被水務公司點名警告，指他們去年至今，用水量多次超過規定150%。

據悉，水務公司強制要求這些名人豪宅內安裝節省用水裝置，減少淋浴及灑水器流量。

其中Kim Kardashian與前夫Ye（前稱Kanye West）在Hidden Hills價值6,000萬美元（約4.68億港元）的豪宅，面積逾1.5萬平方呎，設有大型花園及噴泉游泳池，有大片區域更種植水果及蔬菜，耗水量龐大。

外媒稱，Kim Kardashian最近亦在豪宅對面斥資約630萬美元（4,914萬港元）購買物業，兩座物業6月用水量較當局規定多出23.2萬加侖，按照加州限水標準，總用量相當於9年的用水量。

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此外，史泰龍與妻子的Hidden Hills豪宅用水量持續增加，豪宅5月用水量較規定多19.5萬加侖，6月用水量竟超出至23萬加侖。據悉豪宅佔地2.26英畝，四面幾乎被綠化植物環繞，設有溫室、菜園、果樹及錦鯉池等。

奇雲哈特位於卡拉巴薩斯的豪宅6月用水量超出限制約11.7萬加侖，屋內設有豪華度假村式的游泳池、廣闊草坪及花園等。雖然NBA球星Dwayne Wade 6月用水量有所減少，但仍較當局規定的多出9萬加侖。

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責任編輯：郭麗明