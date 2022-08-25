喬布斯細女獲封最美富二代 史丹福畢業興起入行做模特

蘋果（Apple）已故創辦人喬布斯幼女Eve Jobs有著亮麗外表，曾獲封為最美富二代。Eve去年於史丹福大學畢業後正式入行做模特兒，更即將與法國名牌Louis Vuitton合作。Eve近日接受外媒專訪，透露當初是一時興起而踏足時尚圈。

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Eve自幼就是父母的掌上明珠，6歲開始學習騎馬並成為其一大愛好。雖然喬布斯（Steve Jobs）要求Eve專注學業，但也允許她在暑假和春假期間參加馬術障礙賽。

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喬布斯2011年因胰臟神經內分泌腫瘤去世，當時Eve年僅13歲。Eve早前接受雜誌《Vanity Fair》專訪，透露父親去世後，母親Laurene就成為她人生的指路明燈。

Eve形容隨著她的人生逐漸展開，她將會找到能影響最多人的最佳途徑。她表示自己希望跟隨母親的步伐慢慢做好每一件事，找到自己的興趣。

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Eve多年來熱愛馬術，但卻沒有將這項興趣發展為事業。她形容馬術是一項艱鉅的運動，受時間的限制，而且很視乎合作拍檔馬匹的發揮。

自史丹福大學畢業後，Eve認為自己正處於人生轉折點，已完成她希望在馬術事業中實現的一切成就，所以希望向其它方向發展。

至於為何會踏足時尚圈？Eve表示她當時一時興起決定入行，形容做模特兒也用得著她過往所學習到的東西，也點燃了她過往參加比賽時的那團火。

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責任編輯：鄭錦玲