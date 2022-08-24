【假日好去處】文化博物館推出敦煌石窟瑰寶展覽 將展出50件北魏至明朝的敦煌石窟文物

香港文化博物館將於8月24日至11月21日期間舉行「香港賽馬會呈獻系列︰敦煌---千載情緣的故事」展覽，展出50件由北魏至明朝的敦煌石窟瑰寶，包括文物、臨摹絹畫和複製洞窟等。

以下為部份展品：

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是次重點展品包括以一比一比例在展廳內重塑的榆林窟第25窟複製洞窟和洞內精美絕倫的壁畫。此外，展覽也會展示選自60多個敦煌洞窟一百多幅壁畫的精粹，涉及主題內容及藝術風格跨越朝代和地域。

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據了解，文化博物館策展團隊在是次展覽加入了不少藝術科技元素，例如以沉浸式投影和數碼技術重新解讀出自莫高窟第17窟北宋的《報父母恩重經變》絹畫。

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記者：鄭日棱