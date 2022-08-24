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【電視廣播TVB】TVB許濤：星夢傳奇製作成本數千萬、內地合拍戲投入過億　創作投資比金錢投資大很多

股市 18:38 2022/08/24

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【電視廣播TVB】許濤：星夢傳奇製作成本數千萬、內地合拍戲投入過億　創作投資比金錢投資大很多

電視廣播 （00511） 近年與內地合拍節目增加，主席許濤強調，TVB最大競爭價值是內容生產能力，香港電視是集團主要業務，因此會致力製造爆款節目、長青IP等，下半年會製作不少大型節目。他舉例稱，星夢傳奇的製作成本約數千萬元，而與內地合拍劇集的投入逾億元，但創作投資比金錢投資大很多。

對於早前MIRROR紅館演唱會出現事故，許濤指，TVB有數十個廠房，過去、現在及未來也會嚴格遵照政府指引，若政府規則有所改變，會根據規定，調節運作流程。

TVB：翡翠台所有廣告時段賣出　跨境直播帶貨的電商業務兩個月內啟動【下一頁】

蕭世和指，集團早前已將J2台重新定位為年青人電視台，9月會將85台定位為體育資訊台，所以產品線上很闊，涵蓋不同頻道。對於競爭對手ViuTV加大電視投入，蕭世和稱，最重要是做好自己，若能吸引更多人返回電視，對整個行業從業員是好事。

曾志偉病徵相對輕微

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉日前確診，主席許濤指，曾志偉病情並不嚴重，病徵相對輕微，昨日曾志偉也有線上參與獎門人錄音節目，相信他隔離及康復後，可以很快回到工作崗位。

相關文章：【電視廣播TVB】電視廣播半年淨虧損收窄至2.2億元、不派息　料下半年廣告收入增長逾兩成

相關文章：【電視廣播TVB】《東張西望》外判商疑沒供強積金　積金局：已主動聯絡機構瞭解事件

記者：陳韻妍

港股 獎門人 許濤 Mirror 電視台 廣告 電視 演唱會 曾志偉 電視廣播（00511）

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