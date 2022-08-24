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【業績｜物流】圓通速遞半年純利增26%至1億人幣

股市 20:56 2022/08/24

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【業績｜物流】圓通速遞半年純利增26%至1億人幣

圓通速遞（06123）（滬：600233）公布截至6月底止上半年業績，收益按年增13.2%至34.4億元（人民幣，下同）；期內歸屬股東應佔溢利增25.9%至1.22億元；不派中期息。

以業務劃分，期內空運業務收入按年增24.1%至17.43億元，集團指業務收入增加乃受期內業務及包機銷售價格及載重量提高；海運業務按年增30.5%至10.35億元，集團指因期內集裝箱需求增加以致運費增加；物流業務收入按年增12%至4004.6萬元；國際快遞及包裹收入按年少25.2%至5.57億元，因包裹服務期內減少所致；其他業務收入（即包括合併付運、貨車運輸、一般銷售代理及手提急件服務）則按年增7.3%至6442.3萬元。

圓通速遞表示，公司營業收入上升，得益於航空業務及航運業務的充分佈局與合作夥伴的通力合作，集團對下半年對於市場和業務保持「謹慎樂觀」，料下半年疫情仍存在影響，但無阻內地貨物進出口，國際客運恢復將對國際航空物流將利好當前貨運航空供給不足 。

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記者：宋佩恩

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