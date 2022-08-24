▲ 【電視廣播TVB】TVB：翡翠台所有廣告時段賣出、廣告價格上升勢頭持續 跨境直播帶貨的電商業務兩個月內啟動

電視廣播 （00511） 上半年廣告收入反彈，商務營運總經理蕭世和表示，上半年廣告出現V型反彈，6月份翡翠台所有廣告時段全數賣出，情況持續至7至8月，而且廣告價格均有所上升，部分久未落廣告的客戶亦回歸，即使未來經濟環境挑戰很大，相信廣告價格上升的勢頭會持續，故訂立下半年廣告收入增長逾兩成的目標。

TVB下半年EBITDA會恢復正數

署理財務總裁李福來預期，下半年EBITDA會恢復正數，整體收入下半年優於上半年，而全年EBITDA水平將取決於業務進度，惟對下半年樂觀。

電商業務群總裁岑迪贊表示，上半年電商有5.09億訂單，目前電商業務處於急劇成長期，未來成本結構會下降，採購能力上升，物流及倉儲營運效率亦會上揚，相信會邁向收支平衡。他續稱，下半年將啟動跨境直播帶貨的電商業務，預期兩個月內啟動，將邀請有實力的品牌發展，助品牌解決人流、物流、資金流，大部分工作已準備就緒。

許濤：未有集資考慮

主席許濤指，隨電商業務增大，成本效益變得顯著，有信心逐步取得正向回報，所以未有集資考慮。對於電視廣播股價上半年曾創新低，他回應稱，股價受到多因素及多圍度影響，派息與否並不是重振股價的因素，更著重考慮資金運用，董事局會定期檢視，那一個用途更符合股東利益。

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編輯：陳韻妍