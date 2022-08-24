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【著數優惠】煤氣慶祝160周年推大抽獎活動 頭獎可獨得1.6萬元購物禮券 免費送出1萬張限量紀念版NFT

理財智慧 19:02 2022/08/24

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於1862年成立的中華煤氣（00003），今年正值成立160周年，宣布推出全港首個公用事業機構的免費NFT計劃──「煤氣160周年智慧燃展未來NFT暨大抽獎」，發行10,000張集合香港傳統特色及煤氣公司歷年的標誌性爐具產品元素的紀念NFT，同時舉辦大抽獎，送出160份爐具及家品等豐富獎品，以答謝香港市民一直以來的支持和信任。

【青姐話】搞搞震冇幫襯   低成交好冇癮

是次煤氣公司發行的紀念版NFT除免費送贈市民外，更同時舉行大抽獎，送出合共160份豐富大獎。每位年滿18歲合資格市民均有機會免費領取160周年紀念NFT乙張兼參加抽獎，活動期間經煤氣公司購買任何爐具產品更可獲得額外抽獎機會，增加得獎機會，有機會贏取包括16,000元煤氣爐具產品禮券、Dyson二合一空氣清新機及三星328L雙門雪櫃等豐富獎品。

從18世紀經典的煤氣街燈，發展至家家戶戶皆使用的爐具產品，煤氣公司多年來陪伴一代又一代的香港人成長，即使成立逾百年歷史，仍緊貼時代步伐，發展智慧能源開拓環保未來，更推出「煤氣160周年智慧燃展未來NFT暨大抽獎」，特意邀請香港土生土長的年輕設計師廖麗婷（Tracy Liu）攜手合作，以不同年代的標誌性煤氣爐具產品為創作藍本，糅合香港特色元素，將煤氣情懷與創意注入作品之中，成就獨一無二的的煤氣紀念版NFT。

    點擊圖片放大
    +2

獎品列表：

頭獎：16,000元煤氣爐具產品禮券 （名額1個）

二獎：10,000元煤氣爐具產品禮券 （名額1個）

三獎：Dyson PURE COOL CRYPTOMIC™ 二合一空氣清新機 - TP06 [黑銅色] （價值5,880元） （名額1個）

四獎：三星雙門雪櫃328L （銀色） RB33J3200S9/SH （價值5,790元） （名額1個）

五獎：5,000元煤氣爐具產品禮券 （名額5個）

六獎：飛利浦ADD6911L RO純淨飲水機 （價值3,788元） （名額1個）

七獎：1,000元「好氣Fun」電子禮券（名額10個）

八獎：300元「好氣Fun」電子禮券（名額80個）

九獎：林内明火煮食鍋 RTR-300D1（價值268元） （名額60個）

    點擊圖片放大
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    +5

「煤氣160周年智慧燃展未來NFT暨大抽獎」活動詳情

1. 活動日期

2022年8月23日下午2時正至2022年9月13日晚上11時59分（香港時間）

2. NFT換領及抽獎的參加方法

參加者必須年滿18歲及持有有效之香港居民身份證，並完成以下步驟即可參加大抽獎︰

1）瀏覽https://160nftluckydraw.towngasappliance.com/，填妥並遞交網頁內之表格

如欲換領NFT，請於填表時完成步驟2︰

2）下載及開設MetaMask錢包 （https://metamask.io/download/）；

3）遞交後即可獲得一個抽獎名額並於24小時內獲得NFT乙張

3. 買爐可獲額外抽獎機會

凡於活動期間經煤氣公司（適用於煤氣客戶中心、戶外展銷攤位、網上及電話訂購，不包括經銷商及代理商）購買任何煤氣爐具，於活動網站登記並填寫銷售單號碼及購買日期，經核實後即可額外獲得NFT乙張及多一個抽獎機會。

活動查詢：6221 2956/ 6580 7412

註：每位參加者只可於活動期間參加抽獎一次，並獲得最多兩張NFT及兩個抽獎名額。首10,000名提供MetaMask錢包地址之參加者可免費獲得NFT乙張，抽獎活動則不設參加人數上限。

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責任編輯：嚴浩文

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