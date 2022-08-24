【業績｜券商股】海通國際中期盈轉虧蝕16.8億元　不派中期息

▲ 海通國際中期盈轉虧蝕16.8億元，不派中期息。

海通國際 （00665） 公佈截至6月底止中期業績，期內收入7.75億元，按年大減53.2％。股東應佔虧損16.82億元，去年同期股東應佔溢利10.8億元。不派中期息，去年同期派息9仙。

集團解釋，虧損主要是受到香港金融市場疲軟的影響，導致各項費類收入減少，以及交易和投資業務出現虧損。按業務劃分，利潤貢獻最大的環球市場業務除稅前溢利1.44億元，按年少7.5％；資產管理業務除稅前溢利7937.6億元，按年少47.9％。投資業務是集團期內唯一錄除稅前虧損業務，蝕19.98億元，去年同期除稅前溢利3.76億元。

上半年海通國際完成了11單股權融資項目（包含 IPO、二級市場配售及供股）。截至6月底止，共完成97筆債券發行項目，信貸資本市場團隊亦完成了3單融資項目，總融資金額達4億美元。

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記者：余倩敏