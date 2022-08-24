【貓狗限定】保誠推全新一站式寵物保障 四大服務範圍包括獨有緊急托管保障 限期前投保可享首年85折保費優惠

本港飼養寵物風氣盛行，據政府統計處數據顯示，全港家庭中飼養貓狗的約佔1成，「毛孩」總數更是超過40萬隻；而在疫情期間，市民在家工作或居家抗疫，亦多了時間留在家中和毛孩相處。在寵物市場規模快速增長的背景下，保誠財險宣布在本地市場推出全新的一站式寵物保障，此計劃專為年齡13周至8歲、已植入晶片的同居貓狗而設，四大保障範圍覆蓋第三者法律責任保障、緊急寵物託管保障、醫療保障及殮葬服務費用保償。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

在本地市場推出已有一個多月的保誠精選「寵愛保」，合共提供四大保障服務範圍，當中包括號稱市場獨有的「度假樂」緊急寵物託管保障，賠償客戶因住院或因天災、飛機機械或結構性故障等原因延誤返港多於連續兩日而需支付予寵物寄養所的暫託費用，每個保單年度賠償額為3,000元。

其次是「寵有責」第三者法律責任保障，保障毛孩擁有人因疏忽而導致第三者/第三者的毛孩身體損傷及/或財物損失，而需負上之法律責任，每個保單年度賠償額為300萬元。此外亦包括「衛你寵」醫療保障及「寵念您」殮葬服務費用保障，每個保單年度賠償額分別為70,000元及3,000元。

保障項目 每個保單年度

最高賠償額

（計劃A/B） 詳情 「度假樂」

緊急寵物託管保障 1,500元/

3,000元 賠償因客戶需要住院或旅程因指定情況延誤回港多於連續兩日，受保毛孩於香港在持牌寵物寄養所所需的暫託費用。 「寵有責」

第三者法律責任保障 1,500,000元/

3,000,000元 保障客戶、家人及家庭傭工於香港作為毛孩擁有人因疏忽而導致第三者/第三者的毛孩身體受傷及/或第三者財物損失，而需負上之法律責任。 「衛您寵」

醫療費用保障 35,000元/

70,000元 保障受保毛孩於香港因疾病或身體損傷引起的醫療費用，包括門診及手術費用、住院費用、獸醫診症和化療及心臟病治療保障。 「寵念您」

殮葬服務費用保障 1,500元/

3,000元 支付受保毛孩（不論傷/病）於香港的遺體火化、殮葬服務等費用。

保誠亦會為毛孩的保單提供客制化服務，在保單文件上印上毛孩的名字及照片。此外，客戶可透過《PRUMobile》手機應用程式，於網上購買保單、管理保單、進行電子理賠及續保等工作。而除了保障服務外，保誠亦同步一系列專屬優惠，包括寵物商店、寵物服務、動物醫院、The Hooman Group旗下之寵物友善餐廳，以及適合毛孩及其主人參與的保健養生課程等。

由即日起至今年9月30日，於推廣期內成功投保保誠精選「寵愛寶」寵物保障，即可享首年保費85折優惠。而於即日起至本月31日推廣期內成功投保，更可獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣乙個（價值300元）。

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責任編輯：嚴浩文