【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB總決賽一觸即發 亞洲第一黃浩聰冀創佳績

一年一度的法國環勃朗峰UTMB 世界系列賽總決賽在當地時間8月26日下午6時舉行，100英里賽事與較短距離100公里的CCC賽事亦在同日舉行，相信一眾跑友定很期待去年得到第十名的黃浩聰（聰Sir）能否再創佳績。

正在瑞士準備出戰的聰Sir接受訪問時表示今年的確以UTMB為目標，「我付出嘅努力比過往幾年多，包括辭去做了14年嘅工作，早兩個月到歐洲準備，年初至而家亦接受過四徑、跑無盡500公里，以及上月挑戰法國著名行山路線GR5行山徑14日680公里的磨練，但身體真係好奧妙，我感覺狀態未有好明顯嘅提升。」聰Sir坦言亦可能是心理因素影響，所以會放鬆及樂觀面對，因為在這一刻相信正面的態度最能夠幫到自己。

▲ 上月黃浩聰挑戰法國著名行山路線GR5，由尼斯走到日內瓦共684公里，為明天的UTMB總決賽做準備。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

去年以23小時17分得到第十名的聰Sir，今年目標是希望較2019年完成時間22小時47分為快，但見到今年競爭相當大，所以名次並非在自己控制範圍內。我們一起為聰Sir加油打氣，希望聰Sir能夠跑出好成績。

▲ 聰Sir希望今次UTMB成績能夠較2019年快，會輕鬆樂觀地參與今次賽事。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

通常我們所指的UTMB越野賽，都是指今個星期在法國環勃朗峰越野賽總決賽之旅的100英里組別賽事，事實上還有其他組別，包括100公里的CCC、145公里的TDS及300公里的PTL等。而UTMB大會每年在全球16個國家及地區舉辦多達25項賽事，例如9月9在瑞士舉辦的Wildstrubel 越野賽，而在9月16日會在斯洛伐克舉辦 Julian 峰越野賽，9月23 日在法國舉辦Nice Côte d’Azur，部份9月的賽事至今仍然接受公開報名。UTMB到10月亦會在西班牙、澳洲及墨西哥舉辦不同的越野賽，如果有時間及假期，不妨考慮計劃參加有關比賽，詳情可參考以下網址：https://utmb.world/utmb-world-series-events

▲ UTMB在9-10月在環球舉辦多項越野賽，部分仍然接受報名。（圖片來源：UTMB大會專頁）

雖然將於11月在香港舉辦的Translantau飛越大嶼未能成為UTMB 的大滿貫賽事，又剛公佈140公里及100公里組別很大機會無法進行，正申請將100公里賽改為兩天各50公里的分段比賽。若想選擇近香港一點的UTMB賽，可以考慮今年12月8-11日UTMB首次在泰國舉辦的Doi Inthanon Thailand越野賽，走上2,565米高、位於清邁的泰國最高峰 Doi Inthanon。賽事包括Summit 160（全長170公里，累積攀升10,045米，時限48小時）、Cliffs 100（全長104公里，累積攀升6,107米，時限30小時）、Pogada 50（全長55公里，累積攀升3,186米，時限14小時），以及10公里及20公里組別。比賽途經河流稻田、山間瀑布、皇家陵墓以及泰國村莊，別具特色。

▲ Doi Inthanon Thailand越野賽為UTMB在亞太區的首個大滿實比賽，定必吸引環球跑山高手參與。（圖片來源：Doi Inthanon Thailand越野賽大會專頁）

由於泰國UTMB將是亞太區首個UTMB大滿貫賽事，而每場大滿貫賽事將為參賽者帶來總決賽的額外參賽資格，所獲得用來抽籤的跑石積分 (running stones)將會是其他賽事的兩倍，例如參加100英里組別可獲8個跑石積分，100公里組別則可獲6個跑石積分。若希望來年參加UTMB 法國環勃朗峰總決賽賽事，覺得回港隔離3+4天是可接受的話，先參與泰國賽可算是其中一個好選擇。

▲ Doi Inthanon Thailand越野賽途徑多個泰國特色景點如河流稻田等地，為參賽者帶來難忘體驗。（圖片來源：Doi Inthanon Thailand by UTMB facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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