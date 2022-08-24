  • 30°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB總決賽一觸即發 亞洲第一黃浩聰冀創佳績

名人薈萃 18:37 2022/08/24

分享：

分享：

一年一度的法國環勃朗峰UTMB 世界系列賽總決賽在當地時間8月26日下午6時舉行，100英里賽事與較短距離100公里的CCC賽事亦在同日舉行，相信一眾跑友定很期待去年得到第十名的黃浩聰（聰Sir）能否再創佳績。

正在瑞士準備出戰的聰Sir接受訪問時表示今年的確以UTMB為目標，「我付出嘅努力比過往幾年多，包括辭去做了14年嘅工作，早兩個月到歐洲準備，年初至而家亦接受過四徑、跑無盡500公里，以及上月挑戰法國著名行山路線GR5行山徑14日680公里的磨練，但身體真係好奧妙，我感覺狀態未有好明顯嘅提升。」聰Sir坦言亦可能是心理因素影響，所以會放鬆及樂觀面對，因為在這一刻相信正面的態度最能夠幫到自己。

上月黃浩聰挑戰法國著名行山路線GR5，由尼斯走到日內瓦共684公里，為明天的UTMB總決賽做準備。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

去年以23小時17分得到第十名的聰Sir，今年目標是希望較2019年完成時間22小時47分為快，但見到今年競爭相當大，所以名次並非在自己控制範圍內。我們一起為聰Sir加油打氣，希望聰Sir能夠跑出好成績。

聰Sir希望今次UTMB成績能夠較2019年快，會輕鬆樂觀地參與今次賽事。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

通常我們所指的UTMB越野賽，都是指今個星期在法國環勃朗峰越野賽總決賽之旅的100英里組別賽事，事實上還有其他組別，包括100公里的CCC、145公里的TDS及300公里的PTL等。而UTMB大會每年在全球16個國家及地區舉辦多達25項賽事，例如9月9在瑞士舉辦的Wildstrubel 越野賽，而在9月16日會在斯洛伐克舉辦 Julian 峰越野賽，9月23 日在法國舉辦Nice Côte d’Azur，部份9月的賽事至今仍然接受公開報名。UTMB到10月亦會在西班牙、澳洲及墨西哥舉辦不同的越野賽，如果有時間及假期，不妨考慮計劃參加有關比賽，詳情可參考以下網址：https://utmb.world/utmb-world-series-events

UTMB在9-10月在環球舉辦多項越野賽，部分仍然接受報名。（圖片來源：UTMB大會專頁）

雖然將於11月在香港舉辦的Translantau飛越大嶼未能成為UTMB 的大滿貫賽事，又剛公佈140公里及100公里組別很大機會無法進行，正申請將100公里賽改為兩天各50公里的分段比賽。若想選擇近香港一點的UTMB賽，可以考慮今年12月8-11日UTMB首次在泰國舉辦的Doi Inthanon Thailand越野賽，走上2,565米高、位於清邁的泰國最高峰 Doi Inthanon。賽事包括Summit 160（全長170公里，累積攀升10,045米，時限48小時）、Cliffs 100（全長104公里，累積攀升6,107米，時限30小時）、Pogada 50（全長55公里，累積攀升3,186米，時限14小時），以及10公里及20公里組別。比賽途經河流稻田、山間瀑布、皇家陵墓以及泰國村莊，別具特色。

Doi Inthanon Thailand越野賽為UTMB在亞太區的首個大滿實比賽，定必吸引環球跑山高手參與。（圖片來源：Doi Inthanon Thailand越野賽大會專頁）

由於泰國UTMB將是亞太區首個UTMB大滿貫賽事，而每場大滿貫賽事將為參賽者帶來總決賽的額外參賽資格，所獲得用來抽籤的跑石積分 (running stones)將會是其他賽事的兩倍，例如參加100英里組別可獲8個跑石積分，100公里組別則可獲6個跑石積分。若希望來年參加UTMB 法國環勃朗峰總決賽賽事，覺得回港隔離3+4天是可接受的話，先參與泰國賽可算是其中一個好選擇。

Doi Inthanon Thailand越野賽途徑多個泰國特色景點如河流稻田等地，為參賽者帶來難忘體驗。（圖片來源：Doi Inthanon Thailand by UTMB facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
比賽 運動員 行山 跑步 法國 亞洲

上一篇文章

電商業務收入大增 電視廣播上半年虧損收窄至2.2億元

下一篇文章

【元宇宙】中國科技巨頭聯手進軍元宇宙 騰訊、華為、北京大學等機構將共同成立 「元宇宙與虛實交互聯合研究院」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
一年多前決心買樓　現為移民啃辣招稅沽貨　勁蝕77萬走人
一年多前決心買樓　現為移民啃辣招稅沽貨　勁蝕77萬走人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款