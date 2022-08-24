  • 31°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃全額減記兩架滯俄飛機　導致中期蝕1.3億元

股市 17:46 2022/08/24

分享：

分享：

中國飛機租賃全額減記兩架滯俄飛機，導致中期蝕1.3億元。

中國飛機租賃 （01848） 公佈截至6月底止中期業績，期內收入18.91億元，按年升19.3％；股東應佔虧損1.3億元，去年同期股東應佔溢利3.03億元。經調整EBITDA按年升29.2％至18.2億元。每股基本虧損0.175元，去年同期每股盈利0.421元。派中期息0.15元，金額與去年同期相同。

公司解釋，虧損是由於將受俄烏衝突影響而滯留於俄羅斯境內的兩架飛機全額減記，如果剔除上述減記影響，期內經調整股東應佔溢利3.09億港元，較去年同期增加2％。

上半年共交付13架飛機

上半年集團共交付13架飛機，出售2架飛機。截至今年6月底止，機隊規模較2021年底增加11架，至163架，其中包括138架自有飛機和25架代管飛機。儘管受上半年疫情影響，集團於中國區的飛機交付及交易項目進度有所延遲，但下半年隨著市場加速復蘇，各項業務發展預期也將進一步提速。

公司表示，下半年將積極把握海外市場強勢復蘇趨勢下，航司加速進行機隊優化及運力擴張帶來的業務機會，特別是對新一代節能窄體機型的龐大需求。集團亦會繼續與機構投資者合作，加快通過打造飛機類基金平台及設立合營公司等方式，穩步擴大管理機隊規模。另外，隨著中國市場需求進一步修復，預計相關飛機交易量將會提速。

相關文章：

【業績｜券商股】交銀國際中期盈轉虧蝕16.7億元　投資業務受累美加息及資本市場波幅

【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃午後急插14%　半年盈利倒退36%、削派息逾四成至4港仙　公司：下半年乾集裝箱需求將進一步縮減

【業績︱乳業股】現代牧業：上游牧業已擴產　奶價較過去平穩

記者：余倩敏

港股 業績公布 EBITDA 每股盈利 中國飛機租賃（01848）

上一篇文章

【盈喜盈警】寶新金融料上半年倒蝕2.6億元　一文看清企業表現（不斷更新）

下一篇文章

高息股大對決　中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【港股市況】快手挫8%、特步插14%　中海外、瑞聲績後逆市揚　恒指全日跌234點（不斷更新）
【港股市況】快手挫8%、特步插14%　中海外、瑞聲績後逆市揚　恒指全日跌234點（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台：晚上7時25分或以前改發8號風球　入夜後風勢迅速增強（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台：晚上7時25分或以前改發8號風球　入夜後風勢迅速增強（不斷更新）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌115點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌115點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款