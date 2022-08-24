【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃全額減記兩架滯俄飛機　導致中期蝕1.3億元

▲ 中國飛機租賃全額減記兩架滯俄飛機，導致中期蝕1.3億元。

中國飛機租賃 （01848） 公佈截至6月底止中期業績，期內收入18.91億元，按年升19.3％；股東應佔虧損1.3億元，去年同期股東應佔溢利3.03億元。經調整EBITDA按年升29.2％至18.2億元。每股基本虧損0.175元，去年同期每股盈利0.421元。派中期息0.15元，金額與去年同期相同。

公司解釋，虧損是由於將受俄烏衝突影響而滯留於俄羅斯境內的兩架飛機全額減記，如果剔除上述減記影響，期內經調整股東應佔溢利3.09億港元，較去年同期增加2％。

上半年共交付13架飛機

上半年集團共交付13架飛機，出售2架飛機。截至今年6月底止，機隊規模較2021年底增加11架，至163架，其中包括138架自有飛機和25架代管飛機。儘管受上半年疫情影響，集團於中國區的飛機交付及交易項目進度有所延遲，但下半年隨著市場加速復蘇，各項業務發展預期也將進一步提速。

公司表示，下半年將積極把握海外市場強勢復蘇趨勢下，航司加速進行機隊優化及運力擴張帶來的業務機會，特別是對新一代節能窄體機型的龐大需求。集團亦會繼續與機構投資者合作，加快通過打造飛機類基金平台及設立合營公司等方式，穩步擴大管理機隊規模。另外，隨著中國市場需求進一步修復，預計相關飛機交易量將會提速。

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記者：余倩敏