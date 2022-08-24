【新股IPO】蘇新服務2152掛牌微跌1仙 收市報8.59元

蘇新美好生活服務（02152）首日掛牌，股價低開4.7%報8.2元，高見8.62元，低見8元，收市報8.59元，較招股價8.6元，跌1仙；全日成交僅122萬股，涉資1,037萬元。

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該股在香港公開發售部分認購不足，僅錄0.71倍認購，一手中籤率100%，並以招股價下限8.6元定價，其招股範圍介乎8.6至9.6元；獨家保薦人為交銀國際。此外，上市前暗盤表現亦未太理想，根據輝立交易平台顯示，蘇新美好生活暗盤以8.6元平開欠承接，低見8.4元，收市報8.49元，較招股價8.6元跌1.3%；成交9.2萬股，涉資77.8萬元。

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是次上市引入3名基石投資者，包括阡陌、廣林及集友資本，合共認購約504.45萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約5%。集資所得，其中約30%將用於尋求選擇性收購專注於向商業物業（如產業園、寫字樓及商業綜合體）提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司；約30%將用於尋求戰略性投資於垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供營運及管理服務的公司；約23%將用於擴大及豐富集團的物業管理服務；約4%將用於進一步開發集團的智能物業管理系統；約3%將用於深化集團與中國及海外一流大學合作，培養及留住人才；約10%將用於一般業務營運及營運資金。

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記者：張以正