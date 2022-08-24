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美股步入調整可以撈貨？一個重要策略你要知

股市 19:36 2022/08/24

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美股3大指數連跌3日，連續調整有是否買入良機？獨立股評人唐牛指，現時美滙強，加上料鮑威爾於Jackson Hole放鷹，美股隨時可繼續向下，萬一鮑威爾突然放鴿，美股急升又會「買唔切」，用分注操作控制市況較為適合。足本分析→【按此

*內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢*

責任編輯：袁曉聰  

欄名 : 3分鐘睇股

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