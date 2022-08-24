美股步入調整可以撈貨？一個重要策略你要知 股市 19:36 2022/08/24 分享： 分享： 美股3大指數連跌3日，連續調整有是否買入良機？獨立股評人唐牛指，現時美滙強，加上料鮑威爾於Jackson Hole放鷹，美股隨時可繼續向下，萬一鮑威爾突然放鴿，美股急升又會「買唔切」，用分注操作控制市況較為適合。足本分析→【按此】 *內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 期指或下試5月以至3月低位 石Sir傳授沽貨策略 今日 期指或下試5月以至3月低位 石Sir傳授沽貨策略 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 今日 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 你可能感興趣 期指或下試5月以至3月低位 石Sir傳授沽貨策略 今日 16:15 期指或下試5月以至3月低位 石Sir傳授沽貨策略 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 今日 17:31 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 最新專欄文章 更多 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 今日 高息股大對決 中移動8厘息 VS 中行10厘息 VS 中海油14厘息點揀？ 中移動941收息攻略 加注收8厘息點睇？ 今日 中移動941收息攻略 加注收8厘息點睇？ 吉利175急插怎自保？止蝕關鍵價位話你知 今日 吉利175急插怎自保？止蝕關鍵價位話你知 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 今日 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 今日 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 鮑威爾 美股 指數 美滙 撈貨 買入 減息