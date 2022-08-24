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電商業務收入大增 電視廣播上半年虧損收窄至2.2億元

股樓投資 18:48 2022/08/24

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 電視廣播(00511)公布中期業績。截至2022年6月止中期虧損收窄至2.24億元，較去年同期虧損2.84億元收窄，主要受惠集團整體收入增長45%。集團同時宣布不派中期息。電視廣播績前造好，周三(24日)收報3.79元，上升1.8%。　　

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期內，集團收入18.2億元，升45.8％；當中香港電視廣播收入5.9億元，升9.5％。由於士多的業績在收購後綜合入帳，電子商貿的收入同期大增26倍至4.6億元。同期集團息稅及折舊前虧損亦大幅收窄至為7,201萬元。由於香港廣告收入繼上一波疫情後有所回升，故於今年5及6月錄得正數EBITDA，重錄息稅及折舊前盈利。

電視廣播亦指，期內五條地面電視頻道的黃金時段總收視率維持在25.4點，而去年為25.2點，觀眾份額為77％。而隨著防疫措施逐步放寬，以及廣告客戶為刺激消費者的購物意慾而開始投入更多資金，業務有望持續復甦，預期下半年的廣告收入將較去年同期增長超過20％。

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撰文 : 李尚毅

電視廣播（00511） 港股

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