英國最富貴食物銀行 派巴馬臣芝士餅助民眾抗通脹

英國通脹危機惡化，花旗銀行預測英國明年通脹恐飆升至18.6%。英國富人區有一間慈善組織獲封為最富貴食物銀行，向有需要基層民眾提供三文魚及巴馬臣芝士餅等高檔食物。

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英媒《每日郵報》報道，這間食物銀行名為Basics Bank，位於英國南部地區New Forest。食物銀行看起來平平無奇，位於停車場後面一棟不起眼的灰色建築物。

Basics Bank義工會使用iPad來處理運輸工作，當有訪客入内時也會尊稱他們為客人。

一般食物銀行通常提供茄汁焗豆等罐頭或粟米片這類乾糧，Basics Bank也有供應，另外大部分商品都比普通食物銀行高檔。

呢間機構供應食物有幾高檔？仲有咩日用品？

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這間食物銀行位於New Forest城鎮Lymington，當地也被視為倫敦富人退休後的熱門居住地區。機構負責人表示，當地有很多富有的善長慷慨解囊，對機構而言是一件幸運的事。

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根據房地產網站Rightmove 的數據，Lymington有不少別墅和廣闊的鄉村莊園，平均樓價約為 54.8萬英鎊（約508萬港元）。

不過慈善機構Citizens Advice Hampshire今年2月表示，Lymington的求助人士創新高，將當地列入紅色警戒狀態，反映英國富人聚居社區也受通脹打擊。

《每日郵報》指英國目前有370萬長者及弱勢社群陷入「燃料貧困」（fuel poverty），能源費用佔其一大部分的家庭開支。

而Citizens Advice的數據顯示，食物銀行過去三年的使用量增加超過一倍。

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責任編輯：鄭錦玲