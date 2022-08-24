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【業績｜券商股】交銀國際中期盈轉虧蝕16.7億元　投資業務受累美加息及資本市場波幅

股市 17:26 2022/08/24

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交銀國際中期盈轉虧蝕16.7億元。

交銀國際 （03329） 公佈中期業績，期內股東應佔虧損為16.7億元，去年同期錄純利5.59億元。每股盈利0.61元。不派中期息，去年同期同樣不派息。

按業務劃分，佣金及手續費收入10.90億元，按年大跌47.6％；利息收入3.85億元，按年跌10.4％；自營交易錄負帳面收入12.65億元，去年同期為收入為5.86億元。

交銀國際上半年完成了一個擔任聯席保薦人的IPO項目，並完成了5個擔任賬簿管理人的IPO項目，又在資本市場完成29個發債項目。另外，公司指出，上半年因聯儲局收緊幣策及資本市場波幅高等因素影響，投資業務嚴重受影響。

集團上半年保證金客戶賬戶增至9621個，較去年底微升0.3％。不過，平均每月貸款結餘下跌，截至去年底止的保證金貸款利息收入為5820萬元，按年大減41.6％。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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記者：余倩敏

港股 業績公布 純利 交銀國際（03329）

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