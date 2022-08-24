▲ 【解碼｜京東】京東次季純利表現勝預期 券商料股價反應積極、下半年出台政策提振消費情緒

內地電商巨頭京東 （09618） 周二發布第二季業績報告，期內儘管宏觀環境充滿挑戰，但收入及盈利增速同勝預期。

富瑞維持京東買入評級及美股（美：JD）目標價115 美元，富瑞指出，收入和調整後收益在內的關鍵指標勝預期，當中京東零售表現優於預期，認為其銷售實力，加上費用控制，推動每股收益大幅增長。

摩通：京東股價料對優於預期利潤作出積極反應

摩通則給予京東中性評級及255元目標價。摩通稱，京東經調整淨利潤高於該行及市場預期的35%及47%，認為京東股價將對優於預期的利潤作出積極反應。摩通稱，京東上季主要驅動因素包括京東零售營業利潤按年增長37%，毛利率上升且費用削減；業務虧損按年下降；營業外收入增加。不過摩通提醒，京東上季末的年度活躍買家表現不佳。

高盛引述管理層：京東下半年各業務分部利潤率進一步擴張

另一券商高盛維持京東「買入」評級及382元目標價，認為京東零售規模具領導地位，擁有獨特網上直銷及平台模式，同時輔有行業領先的倉儲及供應鏈能力。

高盛提到，京東管理層對短期收入升勢相對保守，消費者信心恢復需時，但對長遠增長潛力具備信心，並預期下半年各業務分部利潤率進一步擴張，並重申京東零售利潤率達至中至高單位數的中期目標。

瑞銀：內地今年稍後將提供更多政策支持 預計可提振消費情緒

瑞銀預計，內地今年稍後將提供更多政策支持，包括房地產及新冠疫情方面，預計可提振消費情緒，推動京東零售收入增長至今季的高單位數，以及第4季的低雙位數。瑞銀估計，消費者非必須品開支會隨時間改善，化粧品及衣飾會緩慢回升。

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責任編輯：李哲毅