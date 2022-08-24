【新股IPO】中國中免1880明日掛牌 公開發售輕微超購 中籤率100% 暗盤跌4.75% 一手帳面蝕750元

內地最大免稅店集團中國中免（新上市編號:01880）明日(25日)掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約0.06倍；國際配售錄超購3.7倍，100%中籤率；同時以158元略高於招股價中間價定價，其招股價範圍介乎143.5至165.5元，中金及瑞銀集團聯席保薦人。

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此外，根據輝立交易平台顯示，中國中免暗盤低開3.8%報152元，低見150元，暗盤收市報150.5元，較招股價158元，跌4.75%；成交21.1萬股，涉資3,200萬元；以每手100股計，一手帳面蝕750元。

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中國中免是次上市引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金及愛茉莉太平洋等，合共認購3,944.14萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本約1.9%。

集資所得將用於鞏固內地渠道；拓展海外渠道；改善供應鏈效率；升級信息技術系統；市場推廣和完善會員體系；及補充流動資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正