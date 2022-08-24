【展覽放寬】黃碼人士可參與B2B展覽　藝術展主辦商：太遲放寬無意思

▲ 政府放寬持黃碼人士，可參與「企業對企業」（B2B）會議及展覽。（資料圖片）

早前政府公布放寬抵港旅客的隔離安排至「3+4」，並推出紅黃碼。日前當局再批准持黃碼人士，可參與「企業對企業」（B2B）會議及展覽；不過有業界人士認為放寬來得太遲，部分展覽已轉到新加坡舉行。

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藝術品展覽典亞藝博（Fine Art Asia）將會於10月初舉行，該展創辦人及總監黑國強坦言，展覽需時9個月至1年時間籌備，故未能受惠。除了業界要求的「0+7」免隔離的入境安排外，他提到其他的旅遊成本亦是重要的因素。他解釋，例如歐洲、大陸往來香港的航班數量仍與疫前水平有很大距離。機位不足，機票價格高企，影響外地展商及買家來港意欲。

黑國強又透露，自疫情開始，典亞藝博的展覽規模已縮減一半，全因缺少海外展商及中國買家。即使今年有海外展商查詢本港的檢疫安排，但由於當時政府仍未公布放寬的時間表，故他只能籲展商放棄考慮來港赴展。

他稱，至今已有些展覽如珠寶展、紅酒展轉移至新加坡舉行，更有部分表明不會回流香港。防疫政策令本港流失不少展覽，他直言：「擠牙膏式的放寬已無意思。」

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記者：葉泳珊