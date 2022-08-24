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【HSBC滙豐】滙豐客戶可於指定非滙豐營運ATM　透過銀聯網絡做無卡提款　在港每次收費15元

Hot Talk 17:03 2022/08/24

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【HSBC滙豐】滙豐客戶可於指定非滙豐營運ATM　透過銀聯網絡做無卡提款　在港每次收費15元

銀聯國際宣布，銀聯二維碼提款服務拓展至本地兩大自動櫃員機網絡，實現兩大網絡用戶的雙向無卡提款。

該公司指，近日香港滙豐流動理財應用程式亦支持相關功能，該行個人銀行客戶可於香港及內地指定的非滙豐集團營運的自動櫃員機，透過銀聯網絡進行無卡提款。隨著該項服務的推出，銀聯二維碼提款服務已經覆蓋全港近七成自動櫃員機以及大部分用戶。

滙豐表示，該行客戶可於本地約1,000部由其他銀行營運、支援銀聯二維碼服務的自動櫃員機，以香港滙豐流動理財應用程式掃描二維碼提款。在香港透過銀聯網絡在非滙豐集團營運的自動櫃員機提款，每次收費15港元，相關銀行 或會徵收服務費或附加費。

滙豐又指，客戶身處內地時，除了以實體卡提款外，亦可於近3,000部支援銀聯二維碼服務的自動櫃員機以手機提款，客戶於內地時可於平安銀行和廣發銀行旗下所有自動櫃員機無卡提款。當客戶於內地透過銀聯網絡經其他銀行提款，每次收費50港元，該銀行或會徵收服務費或附加費，與客戶在內地使用實體卡於自動櫃員機提款時一致。

銀聯國際：部分銀行豁免跨行及跨網絡提款手續費

即日起，9間本地銀行包括中國銀行（香港）、交銀（香港）、中國建設銀行（亞洲）、招商銀行（香港分行）、集友銀行、安信信貸、livi Bank、東亞銀行、滙豐銀行的持卡人，可憑相應的銀行手機應用程式，在中國銀行（香港）、交銀（香港）、中國建設銀行（亞洲）、中信銀行（國際）、集友銀行、南洋商業銀行、東亞銀行、滙豐銀行等8間本地銀行以及指定的內地銀行全綫自動櫃員機以銀聯二維碼提款。部分銀行豁免跨行及跨網絡提款手續費。

持卡人以銀聯二維碼提款時，需根據銀行手機應用程式指示，掃描自動櫃員機屏幕上的銀聯二維碼，並輸入提款密碼，便可提取現金。銀聯二維碼提款服務毋須配備實體卡，僅通過手機應用程式即可提款。

銀聯國際稱，更多本地銀行將於下一階段支援銀聯二維碼提款，服務最終可全面覆蓋本地及跨境自動櫃員機網絡，步驟與香港的提款程序大致相同。

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編輯：胡學能

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