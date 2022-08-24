  • 31°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫

環球社會熱點 18:10 2022/08/24

分享：

分享：

德國為擺脫倚賴俄羅斯能源，總理朔爾茨周一（22日）展開為期3日加拿大行程，與加拿大總理杜魯多商討能源合作。朔爾茨與杜魯多周二（23日）簽署「聯合意向聲明」，加拿大最快2025年起向德國出口氫燃料。

歐洲面臨500年一遇旱災 阻礙船運農作物產量大減 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）與德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）周一（22日）抵達加拿大，展開為期3日的訪問行程，希望尋找新能源合作關係。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同意協助德國解決能源危機，並與朔爾茨周二在紐芬蘭（Newfoundland）見證雙方官員簽署聯合聲明，呼籲雙方合作投資綠氫。加拿大承諾2025年起向德國供應綠氫能源，於2030年前共建「加拿大－德國跨大西洋能源供應走廊」。

德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯 【下一頁】

杜魯多形容簽署聲明是歷史時刻，稱全球對潔淨能源需求無限，必須尋找像綠氫的潔淨及可再生能源。而加拿大擁有豐富可再生能源優勢，絕對能成為可靠潔淨能源供應商。杜魯多亦指全球各國不能繼續依賴像俄羅斯一樣，將能源武器化，無視環境問題、勞工權利甚至人權的威權國家。

朔爾茨稱，綠氫將在德國未來的能源供應發揮重要作用，特別是航運及航空等難以擺脫碳排放的行業。朔爾茨估計德國2030年需要90至110兆瓦時的綠氫，稱加拿大為德國提供綠色能源轉型機會，是德國志同道合的能源伙伴。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國工會聯盟建議 最低工資升至近140元
今日
英國工會聯盟建議 最低工資升至近140元
美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」
今日
美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」
美漢唔知中頭獎 戶口多近600萬以為搞錯
今日
美漢唔知中頭獎 戶口多近600萬以為搞錯
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
今日
碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職
【新冠疫情】新加坡下周一撤室內口罩令 無打針旅客入境免隔離
今日
【新冠疫情】新加坡下周一撤室內口罩令 無打針旅客入境免隔離

你可能感興趣

英國工會聯盟建議 最低工資升至近140元
今日 13:41
英國工會聯盟建議 最低工資升至近140元
美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」
今日 15:06
美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」
美漢唔知中頭獎 戶口多近600萬以為搞錯
今日 17:30
美漢唔知中頭獎 戶口多近600萬以為搞錯
可持續發展 能源供應 能源危機 新能源 加拿大 德國 朔爾茨 杜魯多 氫能

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉
NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款