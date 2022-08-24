加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫

德國為擺脫倚賴俄羅斯能源，總理朔爾茨周一（22日）展開為期3日加拿大行程，與加拿大總理杜魯多商討能源合作。朔爾茨與杜魯多周二（23日）簽署「聯合意向聲明」，加拿大最快2025年起向德國出口氫燃料。

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朔爾茨（Olaf Scholz）與德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）周一（22日）抵達加拿大，展開為期3日的訪問行程，希望尋找新能源合作關係。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同意協助德國解決能源危機，並與朔爾茨周二在紐芬蘭（Newfoundland）見證雙方官員簽署聯合聲明，呼籲雙方合作投資綠氫。加拿大承諾2025年起向德國供應綠氫能源，於2030年前共建「加拿大－德國跨大西洋能源供應走廊」。

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杜魯多形容簽署聲明是歷史時刻，稱全球對潔淨能源需求無限，必須尋找像綠氫的潔淨及可再生能源。而加拿大擁有豐富可再生能源優勢，絕對能成為可靠潔淨能源供應商。杜魯多亦指全球各國不能繼續依賴像俄羅斯一樣，將能源武器化，無視環境問題、勞工權利甚至人權的威權國家。

朔爾茨稱，綠氫將在德國未來的能源供應發揮重要作用，特別是航運及航空等難以擺脫碳排放的行業。朔爾茨估計德國2030年需要90至110兆瓦時的綠氫，稱加拿大為德國提供綠色能源轉型機會，是德國志同道合的能源伙伴。

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責任編輯：郭麗明