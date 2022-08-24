【私隱監控】研究：iOS版TikTok應用程式　可監控所有屏幕點擊行為

▲ 研究發現，TikTok是唯一被發現在存取第三方網站時，沒有為用戶提供從應用內瀏覽器，切換到外部瀏覽器選項的應用程式。（法新社）

短片平台TikTok近年迅速發展，同時也出現愈來愈多爭議，包括用戶數據私隱的安全性，以及不雅內容短片泛濫等。近日有軟件工程師發表研究指出， iOS版TikTok應用程式有能力監控用戶在屏幕上的行為，例如文字輸入、屏幕點擊等，當中或包含敏感的個人數據，如信用卡訊息和密碼。

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軟件工程師Felix Krause對各大社交媒體平台進行研究，包括：Instagram、Facebook、Facebook Messenger、Amazon、Snapchat、TikTok和Robinhood的iOS應用程式，以了解它們有否注入第三方網站的JavaScript代碼，從而追蹤用戶活動。

研究發現，TikTok是唯一被發現在存取第三方網站時，沒有為用戶提供從應用內瀏覽器，切換到外部瀏覽器選項的應用程式。應用內瀏覽器是指在應用內打開的第三方網站上的任何活動，而不是在外部窗口。

無法得知有否使用數據

Felix Krause又提到，即使TikTok應用程式可收集用戶的擊鍵數據，他也無法知道TikTok是否或如何使用這些數據。

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TikTok發言人則反駁，該報告對TikTok的描述是不正確和誤導，並表示沒有通過JavaScript代碼收集用戶按鍵或文字輸入訊息，而該段代碼只是用於除錯（debugging）及性能監測（performance monitoring）。

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責任編輯：陳卓賢