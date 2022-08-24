泰法院暫停巴育總理職務 反對派入稟挑戰任期

泰國總理巴育在2014年時以陸軍參謀長身份，發動政變推翻政府，再於2019年時成為民選總理，一直掌權至今。泰國反對派議員早前入稟當地法院，要求裁定巴育任期是否將於今年屆滿。泰國憲法法院周三暫停巴育職務，直至相關訴訟有裁決為止。

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泰國總理任期最多8年，當地反對派人士早前入稟憲法法院（Constitutional Court），要求裁定巴育（Prayuth Chan-ocha）任職陸軍參謀長的5年時間，是否亦應計算在總理任期之內。泰國憲法法院周三（24日）以5票贊成，4票反對通過下令暫停巴育職務，直至相關訴訟有裁決為止。

泰國憲法法院發表聲明表示，已考慮請願書及相關證明文件，承認當中含有合理懷疑，但法院未有提及將何時作出裁決。根據內閣繼任順序，現年77歲、同樣在2014年軍事政變後上台的副總理巴逸（Prawit Wongsuwan），很可能會接任成為臨時總理。

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泰國反對派人士認為，巴育於2014年發動政變後一直掌權，並於今年屆滿8年限期。但巴育的支持者則認為，軍方於2017年修改憲法，他於2019年贏得大選後才出任總理。任期應由該兩個時間算起，即巴育可掌權至2025或2027年。

據報巴育雖努力爭取選民支持，但近期卻有民調顯示3分2受訪者希望他下台。他在位期間泰國經濟表現是30年以來最差，其內閣亦因新冠疫情大流行期間表現備受批評。泰國2020年時曾爆發大型示威，當時示威者亦有要求巴育下台。

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責任編輯：李俊儀