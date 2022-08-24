▲ 【電視廣播TVB】電視廣播半年淨虧損收窄至2.2億元、不派息 料下半年廣告收入增長逾兩成

電視廣播TVB （00511） 上半年淨虧損收窄21%至2.24億元，收入增長46%至18.2億元，主要受到士多集團所貢獻的新電子商貿收入所帶動，並受惠於香港電視廣播業務持續恢復及內地業務持續增長；不派息。電視廣播預期，下半年廣告收入按年增長超過20%。

香港電視廣播業務收入增加10%至5.96億元，佔集團收入的33%，增長主要受惠於廣告收入增加。隨政府放寬防疫措施，廣告收入於5月及6月錄得強勁反彈，有助集團於5月及6月錄得正EBITDA；上半年集團EBITDA改善至負7200萬元。期內，5條地面電視頻道的黃金時段總收視率維持在25.4點，觀眾份額為77%。

電子商貿業務收入激增超過27倍

收購士多集團後，電子商貿業務收入激增超過27倍至4.61億元，貢獻集團25%收入。

內地業務為另一個主要增長動力，佔集團收入的22%。期內在聯合製作收入及數碼收入增長的帶動下，收入升42%至4.03億元，當中直接面向消費者的視頻串流業務於貢獻9500萬元。

myTV SUPER串流業務廣告收入改善19%至3100萬元，但因若干體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元，分部收入下跌11%至1.69億元，但由於體育內容成本下降，EBITDA增加至2600萬元。每月活躍用戶人數則維持在180萬名。

國際業務收入減少11%至1.91億元，主要由於來自馬來西亞、新加坡及北美洲的收費電視營運商之收入減少所致；然而，營運成本有所下降，帶動EBITDA增加至3800萬元。越南及社交媒體的收入增長亦有助抵銷其他地區的收入跌幅。同時，TVB Anywhere及無綫電視YouTube頻道的用戶總數合共為1,080萬名。

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編輯：陳韻妍