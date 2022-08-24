【元宇宙】中國科技巨頭聯手進軍元宇宙 騰訊、華為、北京大學等機構將共同成立 「元宇宙與虛實交互聯合研究院」

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）為了發展元宇宙已經投入 3,000 多億元，而近日中國也傳出發展元宇宙的消息，根內地媒體報導，多間中國科技巨頭將與學校一同合作，成立元宇宙研究院。

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據了解，一眾中國科技巨頭如騰訊、華為、中國移動等公司，已經與北京大學、中國人民大學、復旦大學、浙江大學、南京大學一同作為研究共建單位，聯手在上海成立「元宇宙與虛實交互聯合研究院」。復旦大學大數據研究院教授趙星表示，上海具有完善的元宇宙人才、技術、產業、城市環境以及消費能力，同時亦有擁有數位化轉型與建設的寶貴經驗和行動力，因此是發展元宇宙的絕佳城市。

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有外媒分析上海與元宇宙相關的產業預計可達到3,500億人民幣，而推動軟體和資訊服務產業的規模更是超過了1.5兆人民幣，儘管像微博這樣的社交媒體仍然受到嚴格審查，但由於用戶數較多，意味著追蹤者的粉絲黏著度更高，在貼文中的互動、實際回應更多。

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記者：鄭日棱