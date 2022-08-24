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【藍籌業績】 平保上半年多賺近4% 次季業績見回穩 股價一度彈逾4%

股樓投資 16:23 2022/08/24

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中國平安（02318）上半年淨利潤按年升近4%，好過市場預期，股價一度升逾4%，高見44.8元，收報44.05元，升2.6%，成交額20.8億元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

平保上半年收入按年下跌2.9%至6,676.4億元（人民幣，下同）；營運利潤按年增長4.3%至853.4億元；純利按年增加3.9%至602.7億元，好過市場預期。業績改善，主要是第二季盈利按年上升28.7%至396.1億元，扭轉首季盈利下跌24%。派中期息0.92元，按年多派4.5%。集團指，國內疫情多點散發為經營帶來短期衝擊，資本市場波動亦對業績有影響。

大行予中國平安最新投資評級及目標價﹕

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期內，年化營運股東回報率（ROE）20.4%，按年跌0.6個百分點。當中，壽險及健康險新業務價值按年下跌28.5%至195.7億元，為平保2007年披露中期新業務價值以來按年跌幅最大；內含價值9,066.2億元，較年初升3.4%；財產保險業務淨利潤83.8億元，按年跌22.3%。單計第二季，新業務價值為69.8億元，按年下跌16.9%，較第一季33.7%收窄。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

對於早前平保要求匯豐控股（00005）分拆亞洲業務的建議，聯席行政總裁陳心穎解釋，集團不是維權投資者，並已投資匯豐7年，對集團而言是一項重大投資，因此非常關心長期回報表現，若不分拆亞洲業務將會影響集團的投資回報。

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記者：郭秀慧

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分拆 港股 內含價值 新業務價值 中國平安（02318） 滙豐控股（00005）

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