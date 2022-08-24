▲ 【解碼｜快手】快手次季績後獲利盤湧現 券商看好電商增長潛力、成本管控持續見效

內地直播平台快手 （01024） 次季業績勝預期，但投資市場出現獲利回套，周三股價插遍1成，但各大券商仍然看好快手前景，認為其第二季度的業績表現令人印象深刻，各業務分部收入均勝預期，並預計電商業務以至成本管控措施將持續見效。

富瑞：內部電商廣告帶動網上營銷分部增長

富瑞將快手目標價由121元輕微上調至122元，維持買入評級，認為快手上季市佔率提升，而且執行力強，同時效率改善帶動業績表現強勁。富瑞預計，快手內部電商的廣告業務仍將是其網上營銷分部增長主要驅動力。

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中金：內地業務早過預期實現盈虧平衡

中金則維持給予跑贏大市的評級，維持112元目標價，中金指出，快手內地業務早過預期實現盈虧平衡，中金公司將快手2022年預期淨虧損由103億元人民幣下調至69億元人民幣。中金又稱，快手在成本管控方面表現良好，受惠中國電商市場改善，其廣告業務正在復蘇。

瑞信：流量增長強勁 電商第3季度增速因疫情及季節性因素放緩

瑞信則維持跑贏大市評級及目標價120元，認為快手流量增長強勁及細分市場份額提升，有有助抵禦宏觀不確定性。瑞信稱，快手第二季毛利率遠勝預期，受惠電商業務，收入與電商GMV（平台成交總額）增長同勝預期。瑞信預計，疫情及季節性因素影響，快手電商業務第3季度增速將輕微放緩，並在第4季再次回升，有望實現全年平台GMV 9000億元人民幣的目標。

摩通：用戶日均使用時長提升 為中長期收入增長鋪平道路

摩通則認為，快手平台用戶日均使用時長增長39%屬重要指標，意味可變現資產正在成長，為中長期收入增長鋪平道路。摩通認為，快手第2季內地業務盈虧平衡，較市場預期提早一至兩個季度，提醒影響股價因素主要取決於投資者對未來盈利預測的變化，料市場將關注快手經營利潤率是否能改善、消費及廣告市場需求復甦步伐、以及變現策劃和海外業務佈局等，估計市場反應積極。

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記者：李哲毅