【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價

兩大科技股騰訊(00700)和小米(01810)早前先後公布中期業績。雖然兩股盈利同時出現倒退，個別大行亦調整其目標價，惟整體而言大行仍維持兩股買入或增持評級。

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瑞銀發表報告表示，隨著騰訊增長從第二季低位加速回升，風險回報有所改善，公司削減成本、宏觀環境有改善以及新遊戲和視頻號開始貨幣化，看到盈利增長重新加速，認為短期內投資者情緒應該會有所改善，因管理層有意在績後重啟回購，予目標價420元及「買入」評級。

該行表示，預計騰訊第三季視頻號將佔社交廣告收入的2至3％，下調第三季收入增長預測1.1％，即按年增長2.5％至1,459億元人民幣，該行下調今年收入預測0.9％至5,714億元人民幣，該行分別上調第三季及今年經調整EBIT增長預測4％及4.3％，以反映更積極的成本削減措施。

大行予騰訊最新評級和目標價：

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瑞信則指，小米今年第二季業績大致符合預期，第二季淨收入按年跌20％至701億元人民幣，經調整淨利潤按年跌67％至21億元人民幣，符合該行預期，亦認為今年下半年有可能較上半年有所改善，維持目標價14.2元及「優於大市」評級。該行表示，管理層正提升現有業務的盈利能力，並繼續投資於新業務，預計未來五年的研發費用將達到1,000億元人民幣，預計今年下半年電動車的成本將加速增長，可能在約25至30億元人民幣，並對該行最新的出貨量預測感到滿意。該行將小米今明兩年每股盈利預測下調13％及7％，以考慮到電動車投資導致的營運支出增加。

大行予小米最新評級和目標價：

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