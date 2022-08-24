【好想去旅行】新加坡、日本擬放寬入境要求　為何未能刺激港人外遊意欲？

▲ 各地陸續放寬出入境的防疫政策，但本地旅遊業未見明顯迴響。（法新社圖片）

新冠肺炎全球大流行至今超過2年，即使各國出入境以往嚴守防疫，現時亦已逐步放寬。繼日前日本考慮放寬入境管制後，今(24日)新加坡亦宣佈，下周一(29日)起將放寬隔離政策。

【放寬入境】新加坡允未完全接種疫苗旅客免隔離 只需出發2日前完成檢測

日本傳媒8月23日報道，日本政府考慮放寬入境管制，如外籍人士入境或日本人返國已完成接種三劑新冠疫苗，將不用再提交上機前72小時的核酸檢測（PCR）陰性證明；目前每日最多2萬人入境的上限亦將放寬。

除了日本，新加坡亦宣佈，由下周一起，未完成接種疫苗的旅客在出發前往新加坡的前2日，只需完成新冠病毒檢測及取得陰性結果，便不用再於新加坡進行為期 7 天的隔離。

柬埔寨事件影響 訪東南亞存憂慮

各地陸續放寬出入境的防疫政策，但本地旅遊業未見明顯迴響。縱橫遊行政總裁袁振寧指，由於近日柬埔寨的詐騙事件嚴重，港人到訪鄰近旅遊目的地的意欲亦明顯減弱，新加坡亦受牽連。

至於日本方面，袁振寧認為是次當地考慮豁免 PCR檢測只屬「輕微放寬」，未能吸引新查詢。他透露，反而一些已報名參加日本旅行團的旅客，則有查詢是否仍需進行 PCR檢測，以及相關的疫苗接種要求。

袁振寧：最緊要「0+7」

袁振寧續指，現時業界的樽頸位在於回程48小時的PCR檢測要求。萬一有旅客在回程一天前確診，旅行團將要即時處理，包括更改回程航班、隔離酒店預約等。「今日又收到10幾人的旅行團，有1人回程前確診的情況。」

他坦言要一時三刻處理這些工作，作為旅行社而言亦有點吃力。袁相信要待回港隔離政策放寬至「0+7」或放寬上機前的PCR檢測要求，本港旅遊業才見有明顯幫助。

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記者：葉泳珊