▲ 【解碼｜特步】拆解特步績後突插16% 分析稱市場憂慮公司經營現金流及保守經營溢利率指引

特步國 （01368） 昨公布中期業績，今年上半年收入達56.84億元（人民幣，下同），按年增長37.5%；股東應佔溢利達5.9億元，按年增長38.4%。可是，股價績後連日大跌，兩日累跌兩成。分析指，市場憂慮特步經營現金流及保守的毛利率指引，因而觸發股價下挫。

滙豐環球研究表示，市場憂慮特步經營現金流及保守的毛利率指引，因而觸發股價下挫，但該行認為市場反應過敏，並相信公司庫存積壓拖低上半年經營現金流表現或可在下半年扭轉。

該行指，下半年公司投資特步兒童及重新宣傳馬拉松的活動，料下半年經營溢利率會出現按半年及按年收縮，同時影響2023年核心品牌的經營溢利率表現。但為抵銷低毛利的影響，公司管理層上調今年收入增長由25%至30%，上調至30%，2023年收入增長亦料由2成上調至25%以上。

上半年特步來自經營活動的現金流量淨額錄得2.68億元流出，主要由於庫存積壓所致。滙豐環球研究估計，至年底，經營現金流可回復至3.21億元，而平均存貨周轉天數由現時的106天回落至80天。該行維持「買入」評級，目標價由16元降至14.5元，削近9%。

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編輯：姚卓然