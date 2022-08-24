【加租潮】房協轄下20個出租屋邨租金10月起加2% 租戶將每月平均多繳48元 預計未來2年每年營運虧損達9800萬元

繼房委會早前宣布公屋10月1日起租金將上調1.17%後，香港房屋協會(房協)也於周三（14日）宣布上調旗下出租屋邨租金。

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房協指，經平衡營運成本及考慮租戶負擔能力後，房協轄下20個出租屋邨的租金水平將於今年10月1日起上調2%，新租金會維持2024年9月30日。房協又指，關注到新冠疫情對社會經濟及租戶帶來的影響，房協決定在今年10月1日至2023年9月30日，寬免租戶每月因租金調整而須繳付的額外金額。

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房協指，經是次調整後，房協屋邨租戶將每月平均多繳48元租金。有關安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫財政困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

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作為自負盈虧的非牟利機構，房協轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定的機制每兩年檢討租金一次，以屋邨營運成本為其中考慮因素，包括日常運作及租務管理等經常性開支，以及大型改善工程和維修保養的支出。房協同時會考慮租戶的負擔能力。

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房協預計出租屋邨的營運賬目將持續錄得虧損，過去兩年的屋邨營運開支增加了超過6%，而面對屋邨老化情況，房協亦不斷優化屋邨設施，於上一個年度斥資約1億元進行改善工程。今次的新租金安排連同首12個月寬免租戶繳付調整後的額外金額，預計未來兩年，每年平均的營運虧損將達9,800萬元。

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記者：陳詠妍