▲ 【慈善活動】信和集團黃廷方慈善基金向8間社福機構各捐出100萬元 支援基層家庭學童及長者等

信和集團黃廷方慈善基金宣布，向8間本地社福機構各捐出100萬元，分別為香港明愛、香港聖公會福利協會、樂善堂、保良局、博愛醫院、東華三院、仁濟醫院社會服務部及仁愛堂，支援機構持續為基層家庭、學童及長者等有需要人士提供抗疫相關的服務，協助他們在這段期間應對可能面對的健康挑戰。

黃廷方慈善基金提供的支援包括為基層家庭及學童提供抗疫物資支援包括快速檢測包、營養午餐及緊急託管服務；為康復者提供長新冠後遺症中西醫療支援；為家居隔離的基層市民提供緊急支援；為受疫情影響之基層人士及長者提供醫療視像問診服務，以及預防或復康相關活動；向有需要的長者及弱勢社群人士派發抗疫愛心包，支援基層市民預防感染冠狀病毒；為有需要的長者及居住環境欠佳的基層家庭提供家居清潔及消毒塗層服務。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，隨新學年將至，與社區夥伴攜手，希望可及時支援學童的需要。

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編輯：陳韻妍