【快手 1024】快手虧損大幅收窄 次季內地業務首次實現盈利 惟股價仍要跌一成

內地短視頻平台快手（01024）上半年及第二季虧損均大幅收窄，其中內地業務更首次錄得經營利潤9,362.3萬元人民幣，去年同期經營虧損為10.3億元人民幣，獲多間大行維持正面評級。惟股價績後捱沽，低見67.15元，最多跌逾一成，暫報68.95元，仍大跌8.2%，成交額34.1億元。

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截至6月底止，快手中期列帳虧損收窄至94.3億元（人民幣，下同），較去年同期虧損647.9億元，收窄85.4%；半年每股基本虧損2.23元，經調整虧損淨額為50.3億元，去年同期經調整虧損淨額為106.7億元，不派息。

大行予快手最新投資評級及目標價﹕

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單看第二季，雖然受疫情衝擊影響廣告業務表現，但收入仍增加13.4%至217億元；經調整虧損收窄至13.1億元，去年同期經調整虧損50.2億元；列帳虧損31.8億元，去年同期蝕70.4億元，按年收窄66.3%。毛利率由首季41.7%升至第2季45%。期內，內地業務虧轉盈，賺9,360萬元，主因國內收入同比增長12.9%；海外分部錄得的經營虧損收窄至16億元。

創始人兼首席執行官程一笑表示，內地分部業務提前兩季實現盈利，下半年會繼續通過技術更新及嚴格的成本控制，以提升整體效率。

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記者：郭秀慧