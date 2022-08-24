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【ET講股通】孫運喜：打到來（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:45 2022/08/24

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隔晚美股回調，港股今早則輕微高開38點，惟以全日最高位19542點開市後走勢向下，尾市暫跌246點報19256點，成交840億元；恒生科技指數則跌3%，暫報4015點。公布業績後，京東 （09618） 升近1%、京東物流 （02618） 升9%、平保 （02318） 升逾2%、快手 （01024） 則挫近9%，小鵬汽車 （09868） 插逾11%破底，龍光集團 （03380） 復牌急挫五成。除了颱風馬鞍打到來外，大市走向持續弱勢？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽
01：00 - 今車股走弱累市  石油價格靠穩油股造好  安踏 （02020） 逆市升
02：40 - 期指及恒指市況速覽 
04：55 - A股跌至上升軌邊緣   下穿多條移動平均線  
06：01 - 經濟衰退憂慮持續   標普全球綜合PMI採購經理指數  持續兩個月位於收縮區
09：55 - 白宮下調美國今年經濟增長預測  料僅1.4% 
12：01 - 期指及恒指市況速覽 
13：41 - 觀眾問股：太古股份公司A （00019） 走勢點睇？有上升空間？咩位買入好呢？
21：12 - 潛力股推介：中海油田服務 （02883）
25：35 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3336081

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌234點，收報19268點，大市總成交991億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，汽車股捱沽，吉利 （00175） 跌4.5%，比亞迪 （01211） 跌5.2%，猶幸中石油 （00857） 升2.3%，平保 （02318） 升2.6%，安踏 （02020） 升4%，收窄大市跌幅。

除了颱風打到來，全球經濟衰退亦打到來。上證跌1.9%，失守多條平均線，跌至上升軌邊沿。德法PMI跌穿50，在俄羅斯「斷氣」威脅下，歐洲前景堪憂。美國方面，數據亦偏弱，標普全球PMI、新屋銷售皆遜預期，白宮下調美國經濟增長預測。明尼亞波利斯儲行行長卡什卡利表示，現時最大風險是儲局錯判通脹程度及維持的時間，宜繼續加息。後市續緊盯Jackson Hole全球央行年會上，儲局主席鮑威爾的發言。

港股後市料續反覆向下走。潛力股可留意中海油服 （02883） ，先後突破多條平均線，形成扇形走勢，股價是日升2.9%至7.93元，可待回落至7.6元上車，若突破8.1元，再下一級阻力為9.7元，止蝕用7.2、6.9元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰太古A】

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欄名 : ET講股通

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