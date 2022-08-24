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【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版

科技 15:33 2022/08/24

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社交網站Facebook今（24日）午突出現奇怪現象，多名藝人專頁被不明帳戶「洗版」，受影響的專頁包括：南韓女子團體TWICE、加拿大女歌手Avril Lavigne以及男歌手Justin Bieber等。

【打擊錯誤資訊】反接種疫苗組織CHD　遭Meta強制關閉FB、IG帳戶

【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為

根據網絡監測網站Down Detector消息指出，在今午1時半起，不少用戶的Facebook主頁顯示了多個藝人專頁遭不明用戶洗版，出現不少意義不明的圖片以及文字，出現問題的大部分為已認證的專頁，例如：TWICE、Avril Lavigne、Taylor Swift、Lady Gaga、Billie Eilish、Justin Bieber、周杰倫、張敬軒等，就連The White House都出現問題。

    點擊圖片放大
    +6
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本地討論區有用戶表示，原以為個人用戶遭入侵，但其後不斷有用戶反映同樣問題。惟目前Facebook仍未作出任何相關回應。據悉，Facebook突然將所有公眾專頁內的「誰可在你的專頁發佈帖子？」設定重置，因此導致大量用家湧入各大專頁發布內容。

責任編輯：曾曉汶

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