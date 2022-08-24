▲ 【國泰293】國泰航空推「飛向更藍天」碳抵銷計劃的空運方案 客戶可買碳排放抵銷量資助碳抵銷項目

國泰航空 （00293） 推出「飛向更藍天」碳抵銷計劃的空運方案，新推出的碳排放計算器讓客戶透過簡單的步驟，即可算出貨運所衍生的二氧化碳排放量，以及抵銷的成本，客戶可藉由購買碳排放抵銷量，資助計劃精心挑選的碳抵銷項目。

國泰航空指，所有高質量碳抵銷項目均已通過「黃金標準」（Gold Standard）認證，確保項目能確實減少碳排放，同時為當地社會和發展帶來裨益，而碳抵銷計劃設立的碳排放計算器，將有助國泰兌現於2050年前達至凈零碳排放以應對氣候變化的承諾。

利用碳排放計算器估算出是次貨運的碳排放量

客戶早前已可利用cathaypacificcargo.com的碳排放計算器，輸入出發地與目的地機場，估算出是次貨運的碳排放量，登記客戶現於國泰貨運網頁輸入空運提單號碼，更可即時抵銷貨運的碳排放。每次可輸入五個空運提單號碼，每個月提交的申請數量則沒有上限，而計算器採用國際航空運輸協會的最新計算方法，根據貨件重量及飛機型號計算出碳排放量，並以當地貨幣展示抵銷金額。

客戶每次提交申請後，均會收到一張試算表，列出貨件總重量和碳排放量，以及計算出來的碳抵銷量。其後亦會收到月結單，列明過去一個月的所有申請和應該支付的總額。客戶最後會收到一份證明書，顯示他們支付的總抵銷量和資助的項目，作為其公司的可持續發展審核用途。

捐款會透過國泰購買碳信用額

客戶的捐款會透過國泰購買的碳信用額，直接用以資助經第三方審核的減排項目以抵銷貨運衍生的二氧化碳。國泰以原價向客戶出售信用額，不會收取任何利潤。

現時計劃目前共有四個資助項目，分別為孟加拉家庭提供更高效和更清潔的煮食爐灶、在印度推行太陽能熱水計劃、在中國設立太陽灶計劃及分發小型生物分解器予當地低收入家庭使用。在碳抵銷計劃貨運方案推出初期，碳排放計算器接受已發貨的空運提單號碼，長遠會將計算器會納入國泰貨運的數碼訂艙及確認平台「訂艙易」，客戶可以更輕鬆地在訂艙時直接加入碳抵銷量。

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編輯：陳韻妍