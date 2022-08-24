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【疫後旅行】新加坡下周起室內免戴口罩　未接種疫苗者入境毋須隔離

環球政經 15:17 2022/08/24

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新加坡、日本、韓國等國家早已鬆綁戴口罩政策，如國民在戶外能維持足夠距離的話，就可以不用戴口罩，但仍維持室內須戴口罩的防疫要求。新加坡衛生部長今日（24日）表示，因國內疫情穩定，將於8月29日起取消在室內戴口罩的規限，另未接種疫苗者入境毋須隔離。

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新規定下，新加坡國民可免除在室內戴口罩，除非在公共交通工具和醫療機構等高風險環境中。

此外，衛生部還更新了針對未接種疫苗的旅行者的規定，同樣由下周起，未曾未接種新冠疫苗人士，入境亦不必隔離7天。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元 【見下頁

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衛生部長在新聞發布會上表示，新加坡的550萬人口中已約有70%曾感染新冠肺炎，他指出到至今再感染率將非常低。

新加坡國內90%以上人士已接種疫苗，該國家也是世上新冠肺炎死亡率最低的國家之一。

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撰文 : 陳楚琨

疫苗 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 醫療機構 新加坡 肺炎 南韓 日本

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