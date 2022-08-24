【疫後旅行】新加坡下周起室內免戴口罩　未接種疫苗者入境毋須隔離

新加坡、日本、韓國等國家早已鬆綁戴口罩政策，如國民在戶外能維持足夠距離的話，就可以不用戴口罩，但仍維持室內須戴口罩的防疫要求。新加坡衛生部長今日（24日）表示，因國內疫情穩定，將於8月29日起取消在室內戴口罩的規限，另未接種疫苗者入境毋須隔離。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

新規定下，新加坡國民可免除在室內戴口罩，除非在公共交通工具和醫療機構等高風險環境中。

此外，衛生部還更新了針對未接種疫苗的旅行者的規定，同樣由下周起，未曾未接種新冠疫苗人士，入境亦不必隔離7天。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

衛生部長在新聞發布會上表示，新加坡的550萬人口中已約有70%曾感染新冠肺炎，他指出到至今再感染率將非常低。

新加坡國內90%以上人士已接種疫苗，該國家也是世上新冠肺炎死亡率最低的國家之一。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機