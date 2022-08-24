【睡眠科技】初創研「擋輻射」手機充電器　稱可提升睡眠質量

▲ 當我們即將入睡時人腦會發出「阿爾法波」（Alpha waves），但手機發出的電磁波會干擾「阿爾法波」，會使人難以入睡。（Elvy.ai）

雖然目前仍未有明確研究顯示，手機發出的電磁波會危害人體健康，但國際癌症研究機構（IARC）已把手機產生的電磁場列為可能致癌的因素。以色列睡眠科技初創Elvy.ai研發了一款無線手機充電器，據稱可阻擋95%電磁輻射，從而提升大眾睡眠質量。

【Android 13】Nothing Phone（1）更新大落後 最快明年才可用Android 13

Elvy.ai行政總裁Oded Broshi指出，多達2.16億美國人每晚會把充電中的電話放在床邊，但這會帶來不良的睡眠質素。他解釋，當我們即將入睡時人腦會發出「阿爾法波」（Alpha waves），但手機發出的電磁波會干擾「阿爾法波」，這會使人難以入睡，結果導致早上起床時精神萎靡。

【三星摺機】Caviar推出奢華版三星Galaxy Z Fold4 含隕石顆粒最平售7.5萬

為解決以上睡眠危機，Elvy.ai開發的無線手機充電器配有由特殊材料製成的保護罩，能夠阻擋95%由手機發出的電磁輻射到達用戶；但同時又允許手機接收外來訊號，維持正常運作。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢