碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn興趣廣泛，從事攝影師之餘更自封為廚師。Brooklyn周二（23日）在社交媒體拍片和網民分享整Pizza的獨門秘訣，獲老婆及不少網民力讚。但也有網民唱反調指Brooklyn炮製的Pizza似乎未煮熟，勸他不要放棄正職。

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23歲的Brooklyn在Instagram上載影片教網民整Pizza，一開始將麵粉倒入碗並倒入橄欖油，加入一碗水再攪拌，然後用手揉搓成麵糰並發酵備用。

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Brooklyn之後再準備茄膏，又準備好蘑菇、蒜和菠菜用作Pizza配料。Brooklyn的妻子Nicola十分捧場，在IG留言加上一堆愛心表情符號以示讚賞。

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但網民對Brooklyn的廚藝評價就兩極化。不少粉絲也在影片下方留言讚揚Brooklyn的廚藝，有網民指這段影片令自己好想食Pizza，也有網民表示見到都流口水。

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不過也有不少網民批評Brooklyn廚藝差，有人不滿他用罐裝茄膏和生蒜整Pizza。Brooklyn曾自稱職業是廚師，有網民睇片後勸Brooklyn「千祈咪辭正職。」（Don't quit your day job.）

一名網民甚至直言Brooklyn「係廚房佬唔係廚師。」（Just a cook, not a chef.）甚至有網民評價Brooklyn這個Pizza似乎未煮熟（undercooked）。

早前有網民在洛杉磯偶遇駕駛超跑出巡的Brooklyn，於是好奇問Brooklyn現時職業。而Brooklyn聲稱自己職業是廚師，就引起網民留言笑他從來無在餐廳工作過卻自認廚師，更有人嘲Brooklyn幾乎每一年都有不同職業。

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責任編輯：鄭錦玲